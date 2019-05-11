Рекомендації ВООЗ: скільки рухатись, спати і дивитись мультфільми дітям до 5 років

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я розробила рекомендації щодо тривалості сну, фізичної активності, часу перед екранами та ігор з гаджетами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Норми сну і активності для дітей до 1 року:

1. Фізична активність - щонайменше 30 хвилин щодня

Коли дитина не спить, періодично укладайте її на живіт; заохочуйте рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети. Не бажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.

2. Здоровий сон - до 17 годин

Норми сну для дітей 0–3 місяців – 14–17 годин на добу; 4–11 місяців – 12–16 годин.

3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - ні.

У цьому віці експерти ВООз радять уникати використання гаджетів.

Норми сну і активності для дітей від 1–2 років:

1. Фізична активність - щонайменше 180 хвилин щодня

Упродовж дня заохочуйте дитину більше рухатись. Інтенсивність може бути як помірна, так і висока. Тобто використовуйте кожну хвилину - для ліплення, танців чи прогулянки і гри з м’ячем. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.

2. Здоровий сон — 11–14 год на добу.

3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - ні.

У цьому віці експерти ВООз радять уникати використання гаджетів.

Норми сну і активності для дітей 3–4 років:

1. Фізична активність - щонайменше 180 хвилин щодня

Щонайменше 60 хвилин з цього часу - активність середньої чи високої інтесивності: гуляти пішки, кататися на роликах, кататися на велосипеді, грати з м’ячем, бігати або грати в “доганялки”, плавати, танцювати тощо. Що більше руху - то краще. ї

2. Здоровий сон — 10–13 год на добу.

3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - не більше 60 хвилин.

Корисніша альтернатива — настільні ігри, головоломки, малювання тощо. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

Нагадаємо, малорухливий спосіб життя і брак сну у дітей молодшого віку вперше стали предметом дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, в тому числі і в зв'язку з поширенням дитячого ожиріння.

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