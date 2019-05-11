Рекомендации ВОЗ: сколько двигаться, спать и смотреть мультфильмы детям до 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации по продолжительности сна, физической активности, времени перед экранами и игр с гаджетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Нормы сна и активности для детей до 1 года:
1. Физическая активность - не менее 30 минут ежедневно
Когда ребенок не спит, периодически укладывайте его на живот; поощряйте двигать конечностями, тянуть, толкать или хватать небольшие предметы. Не желательно, чтобы ребенок находился более часа в колыбели, качели или в слинге на спине. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, тем лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.
2. Здоровый сон - до 17 часов
Нормы сна для детей 0-3 месяцев - 14-17 часов в сутки, для 4-11 месяцев - 12-16 часов.
3. Досуг перед телевизором или с телефоном - нет.
В этом возрасте эксперты ВОЗ советуют избегать использования гаджетов.
Нормы сна и активности для детей от 1-2 лет:
1. Физическая активность - не менее 180 минут в день
В течение дня поощряйте ребенка больше двигаться. Интенсивность может быть как умеренная, так и высокая. То есть используйте каждую минуту - для лепки, танцев или прогулки и игры с мячом. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.
2. Здоровый сон - 11-14 часов в сутки.
3. Досуг перед телевизором или с телефоном - нет.
В этом возрасте эксперты ВОЗ советуют избегать использования гаджетов.
Нормы сна и активности для детей 3-4 лет:
1. Физическая активность - не менее 180 минут в день
Не менее 60 минут с этого времени - активность средней или высокой интесивности: гулять пешком, кататься на роликах, кататься на велосипеде, играть с мячом, бегать или играть в "догонялки", плавать, танцевать и тому подобное. Чем больше движения - тем лучше.
2. Здоровый сон - 10-13 часов в сутки.
3. Досуг перед телевизором или с телефоном - не более 60 минут.
Полезнее альтернатива - настольные игры, головоломки, рисование и т. В отличие от просмотра чего-то на экране или игры с телефоном, эти активности имеют большие преимущества для когнитивного развития малыша.
Напомним, малоподвижный образ жизни и недостаток сна у детей младшего возраста впервые стали предметом исследования Всемирной организации здравоохранения, в том числе и в связи с распространением детского ожирения.