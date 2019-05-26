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ВООЗ офіційно визнала хворобою "ігровий розлад"

ВООЗ офіційно визнала хворобою "ігровий розлад"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала хворобою "ігровий розлад", внісши його у нову міжнародну класифікацію хвороб. Держави-члени ВООЗ прийняли це рішення під час 72-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У міжнародну класифікацію хвороб вносяться захворювання, відхилення і розлади, які піддаються клінічному дослідженню, а люди, які страждають від таких недуг, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

У новій класифікації хвороб, яке вступить в силу з 2022 року, ігровий розлад характеризується “стійкою або повторюваною ігровою поведінкою”, яка викликає “значне порушення у особистих, сімейних, соціальних, освітніх, професійних або інших важливих областях функціонування”.

На думку ВООЗ, розлад проявляється через “пріоритет ігр над іншими життєвими інтересами і повсякденною діяльністю” і “продовження ігрової діяльності незважаючи на виникнення негативних наслідків”.

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У відповідь на внесення “ігрового розлади” в офіційний список хвороб виробники комп’ютерних ігор з усього світу закликали ВООЗ переглянути своє рішення, заявивши, що воно “не грунтується на досить надійних доказах”.

Нагадаємо, малорухливий спосіб життя і брак сну у дітей молодшого віку вперше стали предметом дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я, в тому числі і в зв’язку з поширенням дитячого ожиріння.

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