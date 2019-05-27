У ВООЗ визнали перевтому захворюванням

Рішення, прийняте під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві, може допомогти покласти край десятиліттям суперечок між експертами про те, як визначити "вигорання" і чи слід вважати це захворюванням.

В останньому оновленні каталогу хвороб і травм ВООЗ визначає "вигорання" як "синдром, який розуміється як результат хронічного стресу на робочому місці, який не був успішно подоланий".

Синдром характеризувався трьома вимірами:

1) відчуття знемоги або виснаження енергії;

2) збільшення розумової відстороненості від роботи або почуття негативізму або цинізму, пов'язане з роботою;

3) зниження професійної ефективності.

"Вигорання відноситься конкретно до явищ у професійному контексті і не повинно застосовуватися для опису досвіду в інших сферах життя", - йдеться в класифікації.

Нагадаємо, раніше ВООЗ офіційно визнала хворобою "ігровий розлад", внісши його у нову міжнародну класифікацію хвороб.