У ВООЗ визнали перевтому захворюванням
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я вперше визнала емоційне "вигорання" у своїй Міжнародної класифікації хвороб, передає УНН, посилаючись на AFP.
Рішення, прийняте під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві, може допомогти покласти край десятиліттям суперечок між експертами про те, як визначити "вигорання" і чи слід вважати це захворюванням.
В останньому оновленні каталогу хвороб і травм ВООЗ визначає "вигорання" як "синдром, який розуміється як результат хронічного стресу на робочому місці, який не був успішно подоланий".
Синдром характеризувався трьома вимірами:
1) відчуття знемоги або виснаження енергії;
2) збільшення розумової відстороненості від роботи або почуття негативізму або цинізму, пов'язане з роботою;
3) зниження професійної ефективності.
"Вигорання відноситься конкретно до явищ у професійному контексті і не повинно застосовуватися для опису досвіду в інших сферах життя", - йдеться в класифікації.
Нагадаємо, раніше ВООЗ офіційно визнала хворобою "ігровий розлад", внісши його у нову міжнародну класифікацію хвороб.