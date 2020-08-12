В ВОЗ сдержанно высказались о российской вакцине от коронавируса

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102588 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127799 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107899 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128108 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101417 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102213 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104074 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В ВОЗ сдержанно высказались о российской вакцине от коронавируса

В ВОЗ сдержанно высказались о российской вакцине от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14825 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила, что безопасность и действенность новой российской вакцины от коронавируса должны быть тщательно проверены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Все данные по безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены", - говорится в сообщении от ВОЗ.

Издание отмечает, что ВОЗ в целом сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса. Так, по словам представителя организации Тарика Язаревича, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

"Предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно", - добавил он.

Также напоминается, что ранее ВОЗ призвала Россию при разработке вакцины соблюдать установленные стандарты для производства безопасных и действенных медикаментов.

Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи усомнился в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, которую накануне зарегистрировали в России.

Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Також сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. Путин добавил, что его дочь испытала на себе новую вакцину.

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