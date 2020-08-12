В ВОЗ сдержанно высказались о российской вакцине от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила, что безопасность и действенность новой российской вакцины от коронавируса должны быть тщательно проверены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Все данные по безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены", - говорится в сообщении от ВОЗ.
Издание отмечает, что ВОЗ в целом сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса. Так, по словам представителя организации Тарика Язаревича, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.
"Предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно", - добавил он.
Также напоминается, что ранее ВОЗ призвала Россию при разработке вакцины соблюдать установленные стандарты для производства безопасных и действенных медикаментов.
Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи усомнился в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса, которую накануне зарегистрировали в России.
Ранее, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Також сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний. Путин добавил, что его дочь испытала на себе новую вакцину.