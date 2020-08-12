У ВООЗ стримано висловилися про російську вакцину від коронавірусу

“Всі дані щодо безпеки та дієвості нової російської вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 повинні бути ретельно перевірені”, — йдеться в повідомленні від ВООЗ.

Видання зазначає, що ВООЗ загалом стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини проти коронавірусу. Так, за словами представника організації Таріка Язаревіча, ВООЗ перебуває в тісному контакті з російськими відомствами, що відповідають за охорону здоров’я, обговорюючи критерії допуску вакцини.

“Передкваліфікація” будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися “неухильно точно”, — додав він.

Також нагадується, що раніше ВООЗ закликала Росію при розробці вакцини дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних та дієвих медикаментів.

Нагадаємо, Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи засумнівався в безпеці і ефективності вакцини від коронавірусу, яку напередодні зареєстрували в Росії.

Раніше, 11 серпня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань. Путін додав, що його дочка випробувала на собі нову вакцину.