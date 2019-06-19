В ВОЗ объявили о новой кампании по борьбе с лекарственной устойчивостью

“Антимикробная резистентность — одна из крупнейших на сегодня проблем в сфере здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целый век медицинских достижений... Все страны должны найти баланс между использованием антибиотиков и мерами по борьбе с лекарственной устойчивостью”, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус .

Кроме того, в ВОЗ представили новую классификацию антибиотиков.

“Их разделили на три группы: антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций; антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой; антибиотики, которые следует держать „в резерве“ и прописывать пациентам только в крайних случаях”, — отмечается в сообщении.

Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. По данным ВОЗ, около 50 процентов антибиотиков используются не по назначению. Например, их часто прописывают для лечения вирусных инфекций, в то время как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций.

Напомним, украинский лечат преимущественно китайскими антибиотиками.