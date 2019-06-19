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У ВООЗ оголосили про нову кампанію по боротьбі з лікарською стійкістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров’я оголосили про запуск нової глобальної кампанії по боротьбі з лікарською стійкістю, яку також заведено називати “антимікробної резистентності”. Про це повідомляє УНН з посиланням на новини ООН.

У ВООЗ оголосили про нову кампанію по боротьбі з лікарською стійкістю

“Антимікробна резистентність — одна з найбільших на сьогодні проблем у сфері охорони здоров’я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень... Всі країни повинні знайти баланс між використанням антибіотиків і заходами з боротьби з лікарською стійкістю”, — сказав глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Окрім того, у ВООЗ представили нову класифікацію антибіотиків.

“Їх розділили на три групи: антибіотики, які повинні використовуватися для лікування найбільш небезпечних і поширених інфекцій; антибіотики, які завжди повинні бути у медиків під рукою; антибіотики, які слід тримати “в резерві” і прописувати пацієнтам тільки в крайніх випадках",- зазначається в повідомленні.

Сьогодні стійкість до антибіотиків продовжує стрімко поширюватися по всьому світу. За даними ВООЗ, близько 50 відсотків антибіотиків використовуються не за призначенням. Наприклад, їх часто прописують для лікування вірусних інфекцій, в той час як антибіотики допомагають тільки в лікуванні бактеріальних інфекцій.

Нагадаємо, українців лікують переважно китайськими антибіотиками.

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