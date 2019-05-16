Українців лікують переважно китайськими антибіотиками

Так, головним постачальником антибіотиків в Україну був Китай. З Китаю Україна імпортувала антибіотиків на 10 млн дол.

Друге місце у списку належить Іспанії. У січні-квітні Україна завезла з Іспанії антибіотиків на 885 тис. дол.

На третьому місці – Індія. За три місяці цього року Україна імпортувала з Індії антибіотиків на 871 тис. дол.

Крім того, за даними ДФС, Китай є головним постачальником антибіотиків в Україну з 2013 року.

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Як писав УНН, Індія входить до ТОП-3 найбільших постачальників ліків в Україну.

Разом з тим, ціни на ліки в Україні значно завищені, скаржаться пацієнти та констатують експерти.

За даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки, зокрема, у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, говорить керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі.