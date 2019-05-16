Украинцев лечат преимущественно китайскими антибиотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За 4 месяца этого года Украина импортировала 123 тонны антибиотиков общей стоимостью 13,3 млн долл. Об этом сообщает государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, главным поставщиком лекарств в Украину был Китай. Из Китая Украина импортировала антибиотиков на 10 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Испании. В январе-апреле Украина завезла из Испании антибиотиков на 885 тыс. долл.
На третьем месте - Индия. За три месяца этого года Украина импортировала из Индии антибиотиков на 871 тыс. долл.
Кроме того, по данным ГФС, Китай является главным поставщиком лекарств в Украину с 2013 года.
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Как писал УНН, Индия входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков лекарств в Украине.
Вместе с тем, цены на лекарства в Украине значительно завышены, жалуются пациенты и констатируют эксперты.
По данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства, в частности, в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, говорит руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.