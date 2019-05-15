Індія входить до ТОП-3 найбільших постачальників ліків в Україну

Основним постачальником ліків в Україну є Німеччина. Так, з цієї країни було імпортовано ліків на 98,9 млн дол. Друге місце займає Франція з показником 44,3 млн дол. Індія посідає третє місце. Імпорт індійських ліків за підсумками січня-квітня цього року становив 42,3 млн дол.

З інших країн було завезено ліків на 317 млн дол.

Водночас, на експорт з початку року Україною було відправлено ліків на 68,7 млн дол.

Йдеться про експорт-імпорт лікарських засобів дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, столичні аптеки завищують вартість дитячих ліків до 45%.

Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на ліки у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу та нині очікує на розгляд у сесійній залі.