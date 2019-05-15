Индия входит в ТОП-3 крупнейших поставщиков лекарств в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В январе-апреле текущего года Украина импортировала лекарств на 502 млн 797 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Основным поставщиком лекарств в Украине является Германия. Так, из этой страны было импортировано лекарств на 98,9 млн долл. Второе место занимает Франция с показателем 44,3 млн долл. Индия занимает третье место. Импорт индийских лекарств по итогам января-апреля этого года составил 42,3 млн долл.
Из других стран было завезено лекарств на 317 млн долл.
В то же время, на экспорт с начала года Украина было отправлено лекарств на 68,7 млн долл.
Речь идет об экспорте-импорте лекарственных средств дозированных или фасованных для розничной торговли.
Напомним, столичные аптеки завышают стоимость детских лекарств до 45%.
Всего, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарства в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МОЗ Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.