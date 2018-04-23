В водном канале в Ужгороде нашли тело мужчины

“Об инциденте на „102“ сообщил сотрудник одного из учреждений, который там проводил ремонтные работы. На место выехала следственно-оперативная группа совместно со спасателями, которые обнаружили среди водного канала тело мужского пола. Установлено, что умершему ориентировочно 60 лет, он был одет в спортивную куртку, свитер, рубашку, безрукавку, две пары брюк и кроссовки. Поверхностным осмотром телесных повреждений обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу. Тем временем полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства его смерти”, — отметила Т.Щеголева.

Как выяснил УНН, по факту смерти мужчины готовятся материалы для внесения в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК, то есть умышленное убийство.

Напомним, в пруду в Кировоградской области нашли тело мужчины без обеих ног.