У водному каналі в Ужгороді знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Учора ввечері, 22 квітня, на околиці Ужгорода у водному каналі було виявлено тіло чоловіка. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, наразі поліція встановлює його особу.
“Про інцидент на „102“ повідомив співробітник однієї з установ, який там проводив ремонтні роботи. На місце виїхала слідчо-оперативна група спільно з рятувальниками, які виявили посеред водного каналу тіло чоловічої статі. Наразі встановлено, що померлому орієнтовно 60 років, він був одягнений у спортивну куртку, светр, сорочку, безрукавку, дві пари штанів і кросівки. Поверхневим оглядом тілесних ушкоджень виявлено не було. Наразі тіло направлено на експертизу. Тим часом поліція встановлює особу загиблого та обставини його смерті”, — зазначила Т.Щоголева.
Як з′ясував УНН, за фактом смерті чоловіка готуються матеріали для внесення до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ, тобто умисне вбивство.
Нагадаємо, у ставку на Кіровоградщині знайшли тіло чоловіка без обох ніг.