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В ВМС планируют сформировать три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет "Нептун"

Киев • УНН

 • 30842 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В следующем году ВМС Украины сформируют три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует УНН со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

В ВМС планируют сформировать три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет "Нептун"

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принято береговой ракетный комплекс "Нептун". В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей. Более того, сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", которая приступит к выполнению задач по назначению", - подчеркнул контр-адмирал.

По словам руководителя флота, это ракетное оружие является очень эффективным и высокоточным.

"Я был главой приемной комиссии и сам лично руководил пуском противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень мало стран мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие. Комплекс "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности на государственных испытаниях, которые проходили на полигоне "Алибей". Ракеты успешно поражают несколько целей одновременно, при этом расстояние до надводных целей разное, как и сама дистанция между этими целями", - рассказал Неижпапа.

Отмечается, что ракеты уничтожили первую цель, которая была на расстоянии 85 километров, а вторая - до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров.

"Тактико-технические характеристики "Нептуна" действительно мощные, например дальность пуска ракеты - до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный путь. Также стоит добавить, что каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Таран подписал приказ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун".

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