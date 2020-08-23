Таран підписав наказ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Нептун"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу "Нептун", передає УНН із посиланням на пресцентр відомства.
"Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун", - повідомили у пресцентрі.
Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.
У Міноборони додали, що документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що прийняття на озброєння комплексу "Нептун" зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.