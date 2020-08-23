Таран підписав наказ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Нептун"

"Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун", - повідомили у пресцентрі.

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.

У Міноборони додали, що документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що прийняття на озброєння комплексу "Нептун" зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.