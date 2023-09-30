Во Владивостоке за поджог военкомата задержали 24-летнюю студентку техникума - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В российском городе Владивосток за поджог военкомата задержали 24-летнюю студентку. Девушку поймали во дворе ее дома через три дня после совершения преступления. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, передает УНН.
Детали
Как пишет телеграм-канал, студентка поддалась на уговоры местного рыбного бизнесмена.
По данным SHOT, Елена училась по специальности "поварское дело". Талантливая студентка несколько раз занимала призовые места в соревнованиях по профмастерству.
Испортили будущую карьеру девушке два парня, с которыми она познакомилась в Приморье.
Местный предприниматель Манап, торгующий стройматериалами и рыбой, попросил студентку заснять, как они с приятелем Андреем будут поджигать военкомат.
Ближе к полуночи 26 сентября троица пришла в комиссариат Первомайского района города. Один из парней облил окно горючей жидкостью, а затем поджег. Все это действо попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские установили личности. Во дворе дома вместе со студенткой задержали предпринимателя. Андрея еще ищут.
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