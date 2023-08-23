В росії не завершується челендж з підпалу військкоматів

Деталі

Вчора ввечері у будівлю військкомату у єкатеринбурзі метнули дві пляшки із запальною рідиною, але друга відскочила і загорілася на асфальті. Вогонь помітили співробітники відомства. Пожежу вдалося швидко загасити - у цьому допомогли перехожі з пляшками води.

У підсумку будівля військкомату майже не постраждала.

Через дві години після спроби підпалу в поліцію прийшов 48-річний чоловік. Він написав заяву про шахрайство - за словами чоловіка, невідомі телефонували йому з 18 серпня і за кілька днів переконали взяти кредит на 3,8 млн рублів. Потім злочинці сказали чоловікові підпалити військкомат - мовляв, тільки так він зможе врятувати свої гроші. Зараз із чоловіком працює фсб.

Доповнення

Нещодавно УНН писав про 9 випадків підпалу військкоматів в різних географічних точках рф за добу, а за день до цього про 11 випадків, зокрема у москві, а також в тимчасово окупованому Криму. Пізніше в мережі поширилось відео ще одного підпалу - в бурятії.

Затримані стверджували, що їм зателефонували співробітники "банку" чи "правоохоронних органів", або написали куратори в Telegram, які повідомили, що будівлю військкомату їх міста треба підпалити, бо там ховаються "злочинці", обґрунтовуючи свої слова відповідною історією.