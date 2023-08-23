В росії не завершується челендж з підпалу військкоматів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В російському єкатеринбурзі чоловік намагався підпалити будівлю військкомату, після чого сам прийшов до поліції. Він розповів, що піти на підпал його переконали шахраї. Перед цим він перевів їм 3,8 мільйона рублів, пише УНН з посиланням на Tekegram BAZA.
Деталі
Вчора ввечері у будівлю військкомату у єкатеринбурзі метнули дві пляшки із запальною рідиною, але друга відскочила і загорілася на асфальті. Вогонь помітили співробітники відомства. Пожежу вдалося швидко загасити - у цьому допомогли перехожі з пляшками води.
У підсумку будівля військкомату майже не постраждала.
Через дві години після спроби підпалу в поліцію прийшов 48-річний чоловік. Він написав заяву про шахрайство - за словами чоловіка, невідомі телефонували йому з 18 серпня і за кілька днів переконали взяти кредит на 3,8 млн рублів. Потім злочинці сказали чоловікові підпалити військкомат - мовляв, тільки так він зможе врятувати свої гроші. Зараз із чоловіком працює фсб.
Доповнення
Нещодавно УНН писав про 9 випадків підпалу військкоматів в різних географічних точках рф за добу, а за день до цього про 11 випадків, зокрема у москві, а також в тимчасово окупованому Криму. Пізніше в мережі поширилось відео ще одного підпалу - в бурятії.
Затримані стверджували, що їм зателефонували співробітники "банку" чи "правоохоронних органів", або написали куратори в Telegram, які повідомили, що будівлю військкомату їх міста треба підпалити, бо там ховаються "злочинці", обґрунтовуючи свої слова відповідною історією.