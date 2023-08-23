В россии не завершается челлендж по поджогу военкоматов

Детали

Вчера вечером в здание военкомата в екатеринбурге метнули две бутылки с зажигательной жидкостью, но вторая отскочила и загорелась на асфальте. Огонь заметили сотрудники ведомства. Пожар удалось быстро потушить - в этом помогли прохожие с бутылками воды.

В итоге здание военкомата почти не пострадало.

Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве - по словам мужчины, неизвестные звонили ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат - мол, только так он сможет спасти свои деньги. Сейчас с мужчиной работает фсб.

Дополнение

Недавно УНН писал о 9 случаяхв поджога военкоматов в разных географических точках рф за сутки, а за день до этого о 11 случаях, в частности в москве, а также во временно оккупированном Крыму. Позже в сети распространилось видео еще одного поджога - в Бурятии.

Задержанные утверждали, что им позвонили сотрудники "банка" или "правоохранительных органов", или написали кураторы в Telegram, которые сообщили, что здание военкомата их города надо поджечь, потому что там скрываются "преступники", обосновывая свои слова соответствующей историей.