У Владивостоку за підпал військкомату затримали 24-річну студентку технікуму – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У російському місті Владивосток за підпал військкомату затримали 24-річну студентку. Дівчину зловили у дворі її будинку через три дні після скоєння злочину. Про це пише телеграм-канал SHOT, передає УНН.
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Як пише телеграм-канал, студентка піддалася на вмовляння місцевого рибного бізнесмена.
За даними SHOT, Олена навчалася за спеціальністю "кухарська справа". Талановита студентка кілька разів займала призові місця у змаганнях із профмайстерності.
Зіпсували майбутню кар'єру дівчині два хлопці, з якими вона познайомилася у Примор'ї.
Місцевий підприємець Манап, який торгує будматеріалами та рибою, попросив студентку зафільмувати, як вони з приятелем Андрієм підпалюватимуть військкомат.
Ближче до півночі 26 вересня трійця прийшла до комісаріату Первомайського району міста. Один із хлопців облив вікно горючою рідиною, а потім підпалив. Все це дійство потрапило на камери відеоспостереження. Поліцейські встановили особи. На подвір'ї будинку разом із студенткою затримали підприємця. Андрія ще шукають.
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