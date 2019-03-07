В ВККС заверили, что антикорсуду хватит работы и без статьи о незаконном обогащении

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Судьям Высшего антикоррупционного суда хватит работы даже при отсутствии в Уголовном кодексе Украины статьи 368-2 о незаконном обогащении. Об этом заявил заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Не вызывает сомнений, что есть политическая воля на образование этого суда. Этот суд зарегистрирован, кстати. Что касается декриминализации статьи 368-2 (о незаконном обогащении - ред.), то, если посмотреть на все дела, которые отнесены к подсудности этого суда, то, конечно, заниматься будет чем", - отметил Щотка.

При этом он отметил, что у высшего руководства государства есть желание исправить ситуацию в статье о незаконном обогащении в контексте решения Конституционного суда.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.

Почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.

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