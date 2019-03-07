У ВККС запевнили, що антикорсуду вистачить роботи і без статті про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Суддям Вищого антикорупційного суду вистачить роботи навіть за умови відсутності у Кримінальному кодексі України статті 368-2 про незаконне збагачення. Про це заявив заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Не викликає сумнівів, що є політична воля на утворення цього суду. Цей суд зареєстрований, до речі. Що стосується декриміналізації статті 368-2 (про незаконне збагачення — ред.), то, якщо подивитися на всі справи, які віднесені до підсудності цього суду, то, звичайно, займатися буде чим”, — зазначив Щотка.
При цьому він наголосив, що у вищого керівництва держави є бажання виправити ситуацію щодо статті про незаконне збагачення в контексті рішення Конституційного суду.
Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.
Майже 30 народних депутатів майже з усіх фракцій мали стати фігурантами кримінальних справ щодо незаконного збагачення, але тепер це неможливо через скасування цієї статті Конституційним судом.