В военкомате заявили, что возле ночного клуба во Львове никого не задержали

"Сейчас мы не можем рассказать, мы то все нормально, во время брифинга расскажем. Никаких задержаний не было, я уверяю, и все находятся дома или дальше продолжают гулять", - сказал офицер группы по работе с общественностью Львовского областного военкомата Роман Поронюк.

Между тем, в пресс-службе патрульной полиции Левова сообщили, что их патрульные присутствовали во время событий у Paradox и их вызвали туда представители военкомата и военной прокуратуры для охраны общественного порядка, но никаких инцидентов или конфликтов не происходило.

В ночь на 28 октября в Киеве сотрудники Нацполиции устроили обыск в ночном клубе, в результате которого задержали 17 человек, у которых изъяли вещества, похожие на наркотические. Кроме того, по данным полиции, еще 32 молодых мужчин, которые "уклонялись от призыва", доставили в военкомат.

Вечером 29 октября один из адвокатов задержанных Роман Стойчев сообщил, что всех задержанных в ночь на субботу в клубе Jugendhub отпустили. В то же время в военкомате Киева отмечают законность действий правоохранителей во время ночного рейда в клубе Jugendhub и указывают на взаимодействие с органами Нацполиции "по розыску призывников, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу".

Напомним, депутат Львовского горсовета сообщил, что во Львове военные перекрыли улицу и проверяли документы у ребят призывного возраста.