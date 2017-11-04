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У військкоматі заявили, що біля нічного клубу у Львові нікого не затримали

У військкоматі заявили, що біля нічного клубу у Львові нікого не затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox у Львові, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, не стали, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

"Зараз ми не можемо розповісти, ми то все нормально, під час брифінгу розповімо. Ніяких затримань не було, я запевняю, і всі перебувають вдома або далі продовжують гуляти", - сказав офіцер групи з роботи із громадськістю Львівського обласного військкомату Роман Поронюк.

Тим часом, у прес-службі патрульної поліції Льовова повідомили, що їхні патрульні були присутні під час подій біля Paradox і їх викликали туди представники військкомату і військової прокуратури для охорони громадського порядку, але ніяких інцидентів чи конфліктів не відбувалось.

У ніч на 28 жовтня в Києві співробітники Нацполіції влаштували обшук у нічному клубі, в результаті якого затримали 17 осіб, в яких вилучили речовини, схожі на наркотичні. Окрім того, за даними поліції, ще 32 молодих чоловіків, які "ухилялися від призову", доставили до військкомату.

Ввечері 29 жовтня один із адвокатів затриманих Роман Стойчев повідомив, що всіх затриманих у ніч на суботу в клубі Jugendhub відпустили. Водночас у військкоматі Києва наголошують на законності дій правоохоронців під час нічного рейду у клубі Jugendhub і вказують на взаємодію з органами Нацполіції "щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу".

Нагадаємо, депутат Львівської міськради повідомив, що у Львові військові перекрили вулицю і перевіряли документи у хлопців призовного віку.

Українські Національні Новини

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