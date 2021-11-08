В высокогорье Карпат морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах сегодня утром зафиксировали 2 градуса мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Детали
Так, по состоянию на утро 8 ноября на горе Поп Иван Черногорский - одной из высочайших вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - было облачно и дул северо-западный ветер 5-6 м/с.
Температура воздуха снизилась до 2° мороза. Тогда как накануне температура не опускалась ниже нуля.
Дополнение
В Украине сегодня ожидается дождливая погода, в Карпатах - с мокрым снегом. Днем - до 17 градусов тепла.