Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні сьогодні очікується дощова погода, у Карпатах - з мокрим снігом. Вдень - до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 листопада вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом.
Вночі та вранці у південній частині місцями туман.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ. вдень без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 7-10°.