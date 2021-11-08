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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39647 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 15235 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні сьогодні очікується дощова погода, у Карпатах - з мокрим снігом. Вдень - до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 8 листопада вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом.

Вночі та вранці у південній частині місцями туман.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ. вдень без опадів. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 7-10°.

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