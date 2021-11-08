Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине сегодня ожидается дождливая погода, в Карпатах - с мокрым снегом. Днем - до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 ноября ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.
Ночью и утром в южной части местами туман.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем 7-10°.