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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20108 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 40472 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 15235 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине сегодня ожидается дождливая погода, в Карпатах - с мокрым снегом. Днем - до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 ноября ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.

Ночью и утром в южной части местами туман.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем 7-10°.

Украинские Национальные Новости

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