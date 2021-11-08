У високогір'ї Карпат морозна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах сьогодні вранці зафіксували 2 градуси морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Деталі
Так, станом на ранок 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - було хмарно і дув північно-західний вітер 5-6 м/с.
Температура повітря знизилася до 2° морозу. Тоді як напередодні температура не знижувалася нижче нуля.
Доповнення
В Україні сьогодні очікується дощова погода, у Карпатах - з мокрим снігом. Вдень - до 17 градусів тепла.