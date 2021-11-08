У високогір'ї Карпат морозна погода

Деталі

Так, станом на ранок 8 листопада на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - було хмарно і дув північно-західний вітер 5-6 м/с.

Температура повітря знизилася до 2° морозу. Тоді як напередодні температура не знижувалася нижче нуля.

Доповнення

В Україні сьогодні очікується дощова погода, у Карпатах - з мокрим снігом. Вдень - до 17 градусів тепла.