В Армении по подозрению в покушении на премьера задержаны несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Армении по подозрению в покушении на премьер-министра Никола Пашиняна задержаны экс-глава Службы нацбезопасности страны, глава партии “Родина” Артур Ванецян, экс-депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека. Об этом сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности Армении, передает УНН.
По данным ведомства, житель Сюникской области незаконно приобрел и перевез в Армению большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. Затем он договорился с политиками Армении и непризнанного Нагорного Карабаха и их сторонниками о покушении на Пашиняна и об “узурпации полномочий правительства”.
После обысков в домах подозреваемых было изъято большое количество оружия и боеприпасов, “использование и назначение которых подробно обсуждались лицами, принимавшими участие в этом деле”.
Как сообщал УНН, армянская оппозиция продолжает протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписанного ним соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении боев в Нагорном Карабахе.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.