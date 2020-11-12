Зраднику, йди геть: в Єревані мітингують проти Пашиняна, є затримані

Кілька тисяч протестувальників беруть участь у ході вулицями Єревана 12 листопада, вигукуючи гасла проти Пашиняна: “Зраднику, йди геть”.

Окремо акцію в центрі Єревана на площі Свободи проводили прихильники опозиційної партії “Сасна црер”, але вони скасували заплановану ходу після того, як поліція змусила їх розійтися, посилаючись на запроваджений воєнний стан.

При цьому, кількох протестувальників, які відмовилися залишити площу, затримали силовики.

Як повідомляв УНН, у Вірменії 12 листопада опозиція планувала новий марш з вимогою відставки Пашиняна.

Протести у Вірменії почалися в ніч на 10 листопада, після того як 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.