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У Вірменії сьогодні опозиція планує новий марш з вимогою відставки Пашиняна

У Вірменії сьогодні опозиція планує новий марш з вимогою відставки Пашиняна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні у Вірменії опозиція планує провести о 17:00 за місцевим часом в Єревані марш з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Про це заявив член ВРФД Арцвік Мінасян на прес-конференції сил, які вимагають відставки Пашиняна, передає УНН.

За його словами, Пашинян не може більше керувати країною з простої причини — якщо прем’єр-міністр країни підписує капітуляцію, здає землі, а після цього намагається виправдатися і шукає винних, то він не може і не має права керувати країною.

“Ми впевнені, що за столом переговорів має бути людина, яка може істотно змінити ситуацію, досягти перелому”, — зазначив він.

Мінасян зазначив, що мова не йде про боротьбу за владу, а "про порятунок Вірменії та Арцаха, відновленні національного хребта".

“Сьогодні правоохоронні органи намагаються викрасти ... наших лідерів, але це нас не зламає, а спонукає на більш масштабні дії”, — сказав він, запросивши всіх на мітинг-хід, який відбудеться 12 листопада о 17:00 біля будівлі Матенадарана.

Нагадаємо, 11 листопада парламент Вірменії збирався на засідання і розглядав відставку Пашиняна.

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