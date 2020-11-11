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В Армении сегодня оппозиция планирует новый марш с требованием отставки Пашиняна

В Армении сегодня оппозиция планирует новый марш с требованием отставки Пашиняна

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в Армении оппозиция планирует провести в 17:00 по местному времени в Ереване марш с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил член АРФД Арцвик Минасян на пресс-конференции сил, которые требуют отставки Пашиняна, передает УНН.

По его словам, Пашинян не может больше управлять страной по простой причине - если премьер-министр страны подписывает капитуляцию, сдает земли, а затем пытается оправдаться и ищет виновных, то он не может и не имеет права управлять страной.

"Мы уверены, что за столом переговоров должен быть человек, который может существенно изменить ситуацию, добиться перелома", - отметил он.

Минасян отметил, что речь не идет о борьбе за власть, а "о спасении Армении и Арцаха, восстановлении национального позвоночника".

"Сегодня правоохранительные органы пытаются похитить ... наших лидеров, но это нас не сломает, а побуждает на более масштабные действия", - сказал он, пригласив всех на митинг-шествие, который состоится 12 ноября в 17:00 у здания Матенадарана.

Напомним, 11 ноября парламент Армении собирался на заседание и рассматривал отставку Пашиняна.

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