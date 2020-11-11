Парламент Вірменії сьогодні збереться на засідання і розгляне відставку Пашиняна

"На вимогу фракцій партій "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія" скликано позачергове засідання Національних Зборів. Засідання призначене на 20 годин", - пише видання з посиланням на представника Верховного органу ВРФД Ішхана Сагателян.

Повідомляється також, що він закликав громадян вимагати від депутатів "Мого кроку" участі в засіданні.

"Якщо хоча б половина з 88 депутатів "Мого кроку" візьме участь в засіданні, воно буде повноважним", - заявив Сагателян.

За даними видання, в даний момент в Єревані триває мітинг, організований 17 партіями з вимогою відставки прем'єр-міністра Пашиняна.

Варто відзначити, напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Після підписання прем'єром Вірменії Ніколом Пашіняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися в будівлю уряду і парламенту країни.

Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.