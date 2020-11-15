У Вірменії за підозрою в замаху на прем’єра затримані декілька людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Вірменії за підозрою в замаху на прем’єр-міністра Нікола Пашиняна затримані екскерівник Служби нацбезпеки країни, керівник партії “Родина” Артур Ванецян, ексдепутат парламенту Ваграм Багдасарян і ще двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Служби нацбезпеки Вірменії, передає УНН.
За даними відомства, житель Сюнікській області незаконно придбав та перевіз до Вірменії велику кількість зброї, боєприпасів та вибухівки. Потім він домовився з політиками Вірменії та невизнаного Нагірного Карабаху і їх прихильниками про замах на Пашиняна та про “узурпацію повноважень уряду”.
Після обшуків в будинках підозрюваних було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів, “використання і призначення яких детально обговорювалися особами, які брали участь в цій справі”.
Як повідомляв УНН, вірменська опозиція продовжує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду з Азербайджаном і Росією про припинення боїв у Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.