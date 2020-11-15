У Вірменії за підозрою в замаху на прем’єра затримані декілька людей

За даними відомства, житель Сюнікській області незаконно придбав та перевіз до Вірменії велику кількість зброї, боєприпасів та вибухівки. Потім він домовився з політиками Вірменії та невизнаного Нагірного Карабаху і їх прихильниками про замах на Пашиняна та про “узурпацію повноважень уряду”.

Після обшуків в будинках підозрюваних було вилучено велику кількість зброї та боєприпасів, “використання і призначення яких детально обговорювалися особами, які брали участь в цій справі”.

Як повідомляв УНН, вірменська опозиція продовжує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду з Азербайджаном і Росією про припинення боїв у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.