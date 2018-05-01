В Армении продолжаются протесты, парламент готовится избрать премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Национальном собрании Армении на 1 мая запланировано голосование за кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечает издание, парламентские консультации происходят на фоне продолжения акций протеста, участники которых требуют отстранения от власти Республиканской партии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пашинян заявил, что власть Армении хочет сорвать выборы премьера
Напомним, оппозиционный лидер Никол Пашинян вечером 30 апреля остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба парламента страны. В 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву) истек срок, в который можно было подавать кандидатуры на должность главы правительства.