В Армении продолжаются протесты, парламент готовится избрать премьера

Как отмечает издание, парламентские консультации происходят на фоне продолжения акций протеста, участники которых требуют отстранения от власти Республиканской партии.

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Напомним, оппозиционный лидер Никол Пашинян вечером 30 апреля остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба парламента страны. В 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву) истек срок, в который можно было подавать кандидатуры на должность главы правительства.