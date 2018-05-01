У Вірменії тривають протести, парламент готується обрати прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Національних зборах Вірменії на 1 травня заплановане голосування за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначає видання, парламентські консультації відбуваються на тлі продовження акцій протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії.
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Нагадаємо, опозиційний лідер Нікол Пашинян увечері 30 квітня залишився єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії, повідомила прес-служба парламенту країни. О 18:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом) закінчився термін, у який можна було подавати кандидатури на посаду голови уряду.