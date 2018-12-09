В Армении начались выборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Внеочередные выборы в Национальное собрание (парламент) начались в Армении. В 08:00 по местному времени (6:00 по киевскому времени) открылись 2010 избирательных участков по всей стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК Армении.
ЦИК зарегистрировала для участия в выборах девять партий и два блока. Голосование продлится до 20:00 (18:00
по киевскому времени). Открытие участков для голосования за рубежом не предусмотрено. Граждане Армении, находящиеся за границей, не смогут принять участие в выборах, если не вернутся на родину.
По официальным данным, проголосовать смогут более 2,5 миллиона человек по всей стране. Порога явки избирателей армянское законодательство не предусматривает, поэтому на признание выборов состоявшимися этот показатель не влияет.
Как сообщал УНН, на должность премьер-министра Армении уже второй раз выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна.