У Вірменії розпочались вибори у парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Позачергові вибори до Національних зборів (парламенту) почалися в Вірменії. В 08:00 за місцевим часом (6:00 за київським часом) відкрилися 2010 виборчих дільниць по всій країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на ЦВК Вірменії.
ЦВК зареєструвала для участі у виборах дев'ять партій і два блоки. Голосування триватиме до 20:00 (18:00
за київським часом). Відкриття дільниць для голосування за кордоном не передбачене. Громадяни Вірменії, що знаходяться за кордоном, не зможуть взяти участь у виборах, якщо не повернуться на батьківщину.
За офіційними даними, проголосувати зможуть понад 2,5 млн людей по всій країні. Порогу явки виборців вірменське законодавство не передбачає, тому на визнання виборів такими, що відбулися цей показник не впливає.
Як повідомляв УНН, на посаду прем’єр-міністра Вірменії вже вдруге висунули кандидатуру Нікола Пашиняна.