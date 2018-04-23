В Армении оппозиционных политиков освободили из СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Армении оппозиционные депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян были освобождены из СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азатутюн.
Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.
Ранее Карапетян заявил, что обратится к генпрокурору с просьбой отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов и сообщил о запланированной встрече с ними.
Как сообщал УНН, 22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром.
По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 000 человек, из а оценкам оппозиции - 160000. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян.
Сегодня к активистам присоединились студенты и объявили стайка.