В Армении оппозиционных политиков освободили из СИЗО

Пашинян заявил, что о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном он будет говорить на сегодняшнем митинге.



Ранее Карапетян заявил, что обратится к генпрокурору с просьбой отозвать из парламента ходатайство об аресте депутатов и сообщил о запланированной встрече с ними.

Как сообщал УНН, 22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром.



По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 000 человек, из а оценкам оппозиции - 160000. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян.



Сегодня к активистам присоединились студенты и объявили стайка.