У Вірменії опозиційних політиків звільнили з СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Вірменії опозиційні депутати Нікол Пашинян, Сасун Мікаелян і Арарат Мірзоян були звільнені з СІЗО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радио Азатутюн.
Пашинян заявив, що про результати переговорів з віце-прем'єром Кареном Карапетяном він говоритиме на сьогоднішньому мітингу.
Раніше Карапетян заявив, що звернеться до генпрокурора з проханням відкликати з парламенту клопотання про арешт депутатів і повідомив про заплановану зустріч з ними.
Як повідомляв УНН, 22 квітня в Єревані пройшов мітинг проти колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, 17 квітня обраного прем’єр-міністром.
За оцінками поліції, у ньому взяли участь 35 тисяч осіб, за оцінками опозиції — 160 тисяч. Цей мітинг став наймасовішим за 10 днів акцій проти Саргсяна, якого учасники протесту звинувачують у неефективному управлінні економікою. Акції проти прем’єра очолив депутат парламенту, глава опозиційної фракції “Елк” Нікол Пашинян.
Сьогодні до активістів приєдналися студенти і оголосили стайк.