В Винницкой области за растрату более миллиона гривен будут судить экс-работников полиции

“В 2018 году заместитель начальника вступил в сговор со своим подчиненным и работниками двух частных предприятий. Вместе они организовали схему, по которой перечисляли бюджетные средства для проведения работ по сервисному обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, которые фактически не выполнялись”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель одного из отделений полиции подписывал акты выполненных работ, достоверно зная, что внесенные в них сведения не соответствуют действительности, а уже его руководитель систематически списывал деньги со счета ГУ НП в Винницкой области.

“Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 1 млн 97 тыс. грн. В июне 2020 года должностным лицам было сообщено о подозрении. Таким образом, бывшие работники полиции обвиняются в служебном подлоге, а именно внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия и растрате чужого имущества, находящегося в ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 1 и ч. 2 ст. 366, ч. 3 и ч. 5 ст. 191 УК Украины)”, — отметили в ГБР.

Как сообщал УНН, в Киеве группе полицейских сообщили о подозрении из-за незаконного удержания мужчины и вымогательства откупа в 10 000 долларов.