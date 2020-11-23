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Взяли у "заручники" і вимагали гроші: у Києві вручили підозру групі поліцейських

Взяли у "заручники" і вимагали гроші: у Києві вручили підозру групі поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Групі столичних поліцейських повідомили про підозру через незаконне утримування чоловіка та вимагання відкупу у 10 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

“Група київських поліцейських підозрюється у незаконному позбавленні волі людини”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що двоє оперуповноважених та інспектор з дізнання одного з поліцейських підрозділів під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного жителя Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що транспортний засіб начебто був ним викрадений, вказали правоохоронці.

“За "непритягнення до кримінальної відповідальності“ поліцейські вимагали 10 тисяч доларів США. Вони змусили львів’янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце. При цьому зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати "відкупні“. Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки”, — йдеться у повідомленні.

Так, вказано, що дві тисячі євро поліцейські одержали, ще дві з половиною тисячі доларів США власнику авто дозволили передати пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

“На теперішній час слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, вже вручили підозри трьом поліцейським за ч.2 ст.146 КК України. Готується додаткова правова кваліфікація та вручення підозри іншим фігурантам”, — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині двом поліцейським повідомлено про підозру за “вибивання” з чоловіка зізнання у скоєнні злочину. 

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