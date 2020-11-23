Взяли в "заложники" и требовали деньги: в Киеве вручили подозрение группе полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Группе столичных полицейских сообщили о подозрении из-за незаконного удерживания мужчины и вымогательства откупа в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"Группа киевских полицейских подозревается в незаконном лишении свободы человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое оперуполномоченных и инспектор дознания одного из полицейских подразделений под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что транспортное средство якобы было ими похищено, указали правоохранители.
"За "непривлечение к уголовной ответственности" полицейские требовали 10 тысяч долларов США. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место. При этом злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать "откупные". Его знакомого в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки", - говорится в сообщении.
Так, указано, что две тысячи евро полицейские получили, еще две с половиной тысячи долларов США владельцу авто разрешили передать позже. Только после этого заложников отпустили.
По материалам внутренней безопасности НПУ следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве, начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
"В настоящее время следователи ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, уже вручили подозрения трем полицейским по ч.2 ст.146 УК Украины. Готовится дополнительная правовая квалификация и вручение подозрения другим фигурантам", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области двум полицейским сообщено о подозрении за "выбивание" из мужчины признания в совершении преступления.