У Вінницькій області за розтрату понад мільйона гривень судитимуть експосадовців поліції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Відносно колишніх заступника начальника та начальника одного із відділень ГУ Національної поліції у Вінницькій області до суду направлено обвинувальний акт щодо розтрати бюджетних коштів на понад 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“У 2018 році заступник начальника вступив у змову із своїм підлеглим та працівниками двох приватних підприємств. Спільно вони організували схему згідно із якою перераховували бюджетні кошти для проведення робіт з сервісного обслуговування та ремонту службових автомобілів, які фактично не виконувались”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівник одного з відділень поліції підписував акти виконаних робіт, достовірно знаючи, що внесені до них відомості не відповідають дійсності, а уже його керівник систематично списував кошти з рахунку ГУ НП у Вінницькій області.

“Сума завданих державі збитків становить понад 1 млн 97 тис грн. У червні 2020 року службовим особам було повідомлено про підозру. Таким чином, колишні працівники поліції обвинувачуються у службовому підробленні, а саме внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 1 та ч. 2 ст. 366, ч. 3 та ч. 5 ст. 191 КК України)”, — зазначили в ДБР.

Як повідомляв УНН, у Києві групі поліцейських повідомили про підозру через незаконне утримування чоловіка та вимагання відкупу у 10 тисяч доларів.

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