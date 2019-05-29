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19:45 • 33705 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 121799 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111279 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

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В Виннице ищут взрывчатку на 28 объектах

В Виннице ищут взрывчатку на 28 объектах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании 28 объектов в Виннице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Так, 29 мая на электронную почту в полицию поступило сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики.

"Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий... Взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в полиции.

Напомним, ранее сегодня полиции сообщили о заминировании отеля в Николаеве.

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