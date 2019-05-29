У Вінниці шукають вибухівку на 28 об'єктах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 28 об'єктів у Вінниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
Так, 29 травня на електронну пошту до поліції надійшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садочків, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.
На зазначені об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики.
"Проводиться евакуація людей, обстеження зазначених об’єктів та прилеглих до них територій... Вибухотехніки перевіряють ці об’єкти на наявність вибухонебезпечних предметів", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, раніше сьогодні поліції повідомили про замінування готелю у Миколаєві.