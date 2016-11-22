В Виннице начали устанавливать главную новогоднюю елку

По словам монтажников, над установлением елки будут работать неделю. Сейчас занимаются разложением плит под основание конструкции. Затем установят стержень.

Напомним, что традиционно открытие главной новогодней елки приходится на 19 декабря.

Добавим, что на подготовку города к новогодним праздникам из городского бюджета запланировали потратить 609 тыс. грн.