У Вінниці почали встановлювати головну новорічну ялинку
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, 22 листопада, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького у Вінниці почали встановлювати головну новорічну ялинку міста, передає кореспондент УНН-Центр.
За словами монтажників, над встановленням ялинки працюватимуть тиждень. Наразі займаються розкладанням плит під основу конструкції. Потім встановлять стержень.
Нагадаємо, що традиційно відкриття головної новорічної ялинки припадає на 19 грудня.
Додамо, що на підготовку міста до новорічних свят з міського бюджету запланували витратити 609 тис. грн.