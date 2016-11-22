У Вінниці почали встановлювати головну новорічну ялинку

За словами монтажників, над встановленням ялинки працюватимуть тиждень. Наразі займаються розкладанням плит під основу конструкції. Потім встановлять стержень.

Нагадаємо, що традиційно відкриття головної новорічної ялинки припадає на 19 грудня.

Додамо, що на підготовку міста до новорічних свят з міського бюджету запланували витратити 609 тис. грн.