В ответ на санкции ЕС Китай запретил въезд европарламентариям

Что известно

Так, санкции введены против евродепутатов из Германии Райнгарда Бютикофер и Михаэля галерею. Также под санкции попал Немецкий Институт исследований Китая Меркатора в Берлине.

В общем санкции введены против десяти политиков и ученых, а также четырех организаций с ЕС. Как сообщили в МИД Китая, они “наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам Китая и намеренно распространяют ложь и ложную информацию”.

Детали

Тем лицам, которые оказались под санкциями, а также их родственникам будет запрещен въезд в Китай, а также в специальные административные зоны Гонконг и Макао. Кроме того, связанные с ними компании и организации не должны вести бизнес с Китаем.

В МИД Китая также отметили, что ЕС должен воздержаться от того, чтобы “поучать других по правам человека” и вмешиваться в “внутренние дела Китая”.

В свою очередь в МИД Германии сообщили, что федеральное правительство приняло к сведению реакцию Китая.

Что предшествовало

Как сообщалось, утром 22 марта Совет Евросоюза ввел санкции в отношении 11 человек и четырех организаций из России, Китая и ряда других стран за их причастность к грубым нарушениям прав человека.

Санкции в отношении четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушение прав уйгуров в провинции Синьцзян. Это, в частности, партийные чиновники и высокопоставленный руководитель силовых структур в этом регионе.

Как отмечает агентство AFP, это первые санкции ЕС против Китая за нарушение прав человека со времен подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.