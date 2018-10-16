В Открытом чемпионате Украины Героев АТО сыграли 41 команда и сотни бойцов - Павелко

По его словам, в турнире на протяжении 6 месяцев поучаствовали сотни игроков.

“6 месяцев интереснейших матчей, встреч хороших друзей и взаимная поддержка боевых побратимов! Незабываемый чемпионат настоящих Героев! Поздравляю победителей соревнований — команду ФК „Кропивницкий“ и огромное спасибо всем участникам турнира за красивый футбол, Ваш подвиг и защиту Украины! Слава Героям Украины!!!” — написал Павелко.

Как писал УНН, ранее ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах “Кубка Непокоренных”.